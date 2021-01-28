Магадан, Магаданская область, , 06:44 — REGNUM «В России появилась реальная возможность остаться здоровым, остаться живым и сохранить здоровье близких» — таким утверждением главный врач Магаданской областной больницы Сергей Тимофеев призвал медицинских работников не игнорировать вакцинацию от коронавируса, и особенно тех людей, которые имеют хронические заболевания и патологии, ведь COVID-19 обязательно оставляет последствия в организме.

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«В некоторых случаях даже при 100%-ном поражении лёгких, человек может нормально дышать и практически не испытывать дискомфорта. Однако это — редкость. Больше случаев, когда после болезни у человека в лёгких образовывается соединительная ткань, из-за чего даже при выздоровлении возникают сложности с дыханием, и это серьёзно влияет на дальнейшую жизнь», — пояснил Сергей Тимофеев в интервью «Весьма».

По словам Сергея Тимофеева, он как врач считает долгом привиться от коронавируса, так как вакцинация защищает не только самого сотрудника, но и пациентов.

Главврач привёл пример, что после прививки он контактировал с зараженными коллегами и остался здоров, тогда как непривитые медики инфицировались.

Также, по мнению Тимофеева, медработникам обязательно нужно получить вакцину, особенно когда в больницах возобновляют плановый приём пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, могут быть отменены к лету 2021 года. Такой прогноз в беседе с изданием «Ура.ру» сделал сотрудник Центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.