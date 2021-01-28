Москва, , 06:27 — REGNUM Следователи предъявили обвинение видеоблогеру Константину Лакееву, который напал на служебный автомобиль ФСБ России во время несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом журналистам сообщила его адвокат Татьяна Окушко.

18-летнему «тиктокеру» — мужчина ведёт блог на платформе Tik Tok — предъявили обвинение по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас он остаётся в изоляторе временного содержания, а утром будет доставлен в Пресненский суд Москвы для избрания меры пресечения.

Максимальное наказание по инкриминируемым видеоблогеру статьям — лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лакеев признал нападение на служебную машину ФСБ. Он добавил, что раскаивается в содеянном, и попросил прощения у всех правоохранителей.

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