Томск, , 06:09 — REGNUM Полная победа над коронавирусом возможна только после массовой вакцинации жителей, заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в регионе продолжается прививочная кампания от COVID-19. Вакцинация доступна в каждом муниципальном образовании области.

По состоянию на 27 января первый компонент прививки поставили четыре тысячи жителей Томской области. Идёт предварительная запись. Заявки на прививку оставили уже порядка 17 тысяч томичей.

Планируется, что до конца января Томская область получит еще 18 500 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 27 января подтверждено 27 832 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 897 человек.

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