Благовещенск, , 05:56 — REGNUM В Приамурье с каждым днём выявляют всё меньше носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 95 жителей области (за 26 января — 107, за 25 января — 111, за 24 января — 115), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,5%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 64 человека (68%) болеют ОРВИ, 25 (26%) — пневмонией. Бессимптомно заболевание переносят шесть жителей Приамурья (6%).

За весь период пандемии в регионе выявили уже 19 126 случаев заражения коронавирусом, провели более 771 тыс. тестов.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки от COVID-19 в Приамурье скончался ещё один пациент. За всё время жертвами опасного вируса стали уже 136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, могут быть отменены к лету 2021 года. Такой прогноз сделал сотрудник Центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Всё указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал он в беседе с изданием «Ура.ру».