28 января 2021 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 07:10 — REGNUM Сразу два необычных дела рассмотрел арбитраж Москвы, а в январе 2021 года были обнародованы мотивированные решения по ним. В обоих случаях истцом выступила государственная корпорация «ВЭБ.РФ», а ответчиками — её бывшие работники. Посчитав свою репутацию попранной, госкорпорация потребовала через суд обязать авторов заявлений опровергнуть сведения, разослав в госорганы письма под заголовком «Опровержение», а чтобы у тех не было соблазна проигнорировать вердикт, истец требовал взыскать судебную неустойку. Оба иска «ВЭБ.РФ» проиграл.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отступать госкорпорация не намерена и по одному делу уже обратилась с апелляционной жалобой, дата рассмотрения которой пока не назначена. ИА REGNUM выяснило детали дел.

Для справки

По данным ЕГРЮЛ, ВЭБ. РФ — государственная корпорация, учреждённая правительством РФ в 2007 году. По сведениям с сайта, капитал госкорпорации составляет 598 млрд рублей, активы — 3400 млрд рублей, кредитный портфель — 1180 млрд рублей. Председателем является Игорь Шувалов, который ранее был замглавы правительства РФ.

Государственная корпорация ВЭБ.РФ Фото: ВЭБ.РФ

В ЕГРЮЛ за Шуваловым числятся доли в двух компаниях. Так, ему принадлежит 50% в ООО «Открытые активы», которое создано в июле 2013 года для вложения в ценные бумаги. Уставный капитал фирмы — 100 тыс. рублей. Управляет им ООО «Управляющая организация «Профдир». Второй совладелец актива — Ольга Шувалова, чьи данные совпадают с данными супруги Игоря Шувалова.

Шуваловым также принадлежит ООО «Сова Недвижимость» из Подмосковья (покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Доверительным управляющим всех долей является ООО «КСП Капитал». «Сова недвижимость» — владелец 100% долей в трёх компаниях. В их числе — ООО «Аванфорт», ООО «Фирма Веардон» и ООО «Заречье-4».

Компания «Профдир», управляющая активами четы Шуваловых, создана в декабре 2008 года. Она принадлежит Сергею Котляренко, руководит активом Лилия Арановская. Котляренко также директор и единственный владелец «КСП Капитал».

В 2017 году журнал Forbes сообщал, что в 1999 году Котляренко устроился главой правового управления Российского фонда федерального имущества, который на тот момент возглавлял Игорь Шувалов.

Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM

А в августе 2020 года сообщалось, что компания Котляренко планирует выкупить контрольную долю в компании супруги главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — ООО «Кате». Последнее было участником проекта «Кортеж», разработав для автомобилей представительского класса — кабриолетов Aurus коробки передач. С 9 ноября 2020 года в компании «Кате» 70% доли закреплено за закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Финансовые вложения», управляющим которого числится «КСП Капитал Управление капиталами» Котляренко.

Дело против Токранова

Михаил Токранов был сотрудником госкорпорации. Должность установить не удалось, известно лишь, что ряды «ВЭБ» он покинул до 2018 года.

В августе 2018 года он направил обращение в аппарат правительства РФ, 9 января 2020 года — обращение на имя президента РФ, а 4 марта 2020 года — на имя главы Совета Федерации. В них он рассказывал о внутренних делах государственной корпорации, о расходовании бюджетных средств. В материалах дела фигурировали обвинения в нарушениях.

После многочисленных писем была организована проверка, из которой о содержимом переписки и узнали в ВЭБ. По заверениям корпорации, «в результате проверки данных сведений на соответствие их действительности была выявлена их недостоверность».

В офисе Вэб.рф

Обвинения, прозвучавшие в заявлениях бывшего сотрудника, которые также поступали в Счётную палату РФ, Генпрокуратуру, Минфин РФ и иные ведомства, задели работодателя. Он обратился с иском о защите деловой репутации.

Иск поступил в суд в конце июля 2020 года. В нём представитель ВЭБ заявлял, что Токрановым обращения направлены в различные госорганы «при отсутствии у ответчика оснований для обращения, отсутствии намерения исполнить свой гражданский долг или намерения защитить свои права и охраняемые законом интересы; при этом, обращения совершены исключительно с намерением причинить вред истцу».

В итоговой части истец требовал признать сведения порочащими деловую репутацию и не соответствующими действительности, а также обязать Токранова разослать во все госорганы «Опровержение» через направление полного текста судебного акта по настоящему делу в течение пяти дней с даты его вступления в законную силу. На случай, чтобы не было соблазна не исполнить решение, истец попросил взыскать судебную неустойку на шестой день — по 10 тыс. рублей в день. Также он настаивал на запрете бывшему работнику в дальнейшем распространять сведения, которые признаны не соответствующими действительности, а за нарушение запрета предполагалась судебная неустойка в размере уже 1 млн рублей за каждый случай.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В декабре 2020 года суд рассмотрел необычное дело, но подробный вердикт обнародовали лишь в январе 2021 года. Особый интерес в нём представляют некоторые выводы судьи.

Так, судья Екатерина Титова, сославшись на пункт 7 постановления пленума Верховного суда РФ от 24 февраля 2005 года за номером 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», напомнила, что важное значение имеют сразу три обстоятельства — «факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности» и «при отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом».

Судья уточнила, что под распространением сведений понимается опубликование оных в печати, на радио, ТВ, демонстрация в передачах и других СМИ, в сети Интернет, с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях или заявлениях, адресованных должностным лицам, а также в сообщении, в том числе в устной форме хотя бы одному лицу. Но при этом важный нюанс: сообщение этих же сведений тому лицу, которого они касаются, не может быть признано «их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам».

Судья Титова указала на то, что фактически иск «ВЭБ» основан на нормах статей 150, 152 ГК РФ и мотивирован доводами, что в обращениях были сведения, которые не соответствуют действительности, не имели места в реальности и порочат деловую репутацию истца. Коллегия Верховного суда РФ между тем ранее уже высказывала позицию по схожим делам, указав, что каждый гражданин может свободно и добровольно обращаться в органы власти для защиты своих прав или прав, интересов иных лиц. Более того, заявитель может указывать «в обращении на известные ему факты и события, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обращении вопроса и могут повлиять на его разрешение».

Если же сведения из обращений своего подтверждения не нашли, это «не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности» по ст. 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Но опять же есть нюанс: если обращение было «попыткой реализовать свои конституционные права, имеющие выраженную публичную направленность, в целях привлечения внимания к общественно значимой проблеме».

Суд указал на то, что Токранов не распространял сведения неограниченному кругу лиц, а адресовал в госорганы, чтобы те дали им соответствующую оценку и, таким образом, мотивом направления обращений, «содержащих информацию, не нашедшую своего подтверждения», было доведение информации о неблагоприятных фактах и их последствиях в деятельности компании.

«То обстоятельство, что указанные в обращениях факты не нашли своего подтверждения, само по себе не изменяет квалификации цели написания обращений ответчиком», — отметила судья и в удовлетворении иска отказала.

Указали госкорпорации и на то, что ею не предоставлены доказательства, подтверждающие наличие репутационного ущерба, причиненного обращениями ответчика. Недоказанным признали и тот факт, что целью обращений было именно причинение вреда.

25 января 2021 года в суд была направлена апелляционная жалоба. Она пока не принята к производству.

Дело против Литовкина

Претензии к другому бывшему сотруднику — Юрию Литовкину также рассматривала судья Титова. Иск к нему был подан в июле 2020 года.

Литовкин писал обращения в адрес главы правительства РФ, которым тогда был Дмитрий Медведев, в 2017—2019 годы.

Дмитрий Медведев Government.ru

Требования к этому ответчику были выдвинуты те же, только опровержение он должен был направить уже в течение десяти дней после вступления вердикта в силу и не Медведеву, а новому главе правительства — Михаилу Мишустину.

В материалах дела сообщалось, что Литовкин работал начальником управления ведения кредитных досье департамента проблемных активов дирекции государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств, но был уволен в связи с сокращением штатов по приказу от 13 декабря 2015 года. После увольнения бывший сотрудник пытался восстановиться на рабочем месте, но неудачно.

После жалоб Литовкина в госорганы и проведённых по ним проверок «ВЭБ» и обратился с иском, в котором утверждал, что ответчик распространил «недостоверные, документально не подкреплённые сведения, из которых можно сделать вывод о совершении истцом уголовных преступлений и административных правонарушений, недобросовестности при осуществлении хозяйственной деятельности; совершении нечестных, неэтичных поступков руководством истца и его должностными лицами с использованием своего служебного положения». Указывалось, что заявитель доказательств этому при обращениях не предоставил.

Судья Титова, рассмотрев и это дело, привела всё те же аргументы, что и в деле Токранова.

Данное решение суда «ВЭБ.РФ» пока не оспаривал. Сведений о подаче апелляционной жалобы в карточке дела нет.