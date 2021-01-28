Новосибирск, , 05:48 — REGNUM В Новосибирской области с февраля возобновляется деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

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В следующем месяце восемь организаций круглогодичного действия примут первые заезды детей.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, запустить оздоровительную кампанию с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований — ключевая задача, решение которой требует оперативного межведомственного взаимодействия, постоянного мониторинга ситуации и внесения необходимых корректировок в план работы.

И.о. министра труда и социального развития области Елена Бахарева уточнила, что ещё шесть лагерей откроют свои двери в марте.

Мощность оздоровительных лагерей будет задействована на 50%. Все сотрудники в обязательном порядке будут проходить тестирование на коронавиру. Родительские дни отменены. Прорабатывается вопрос по организации дистанционного обучения детей в лагерях.

По предварительным данным, в летней кампании 2021 года примут участие 970 организаций отдыха детей, из них 909 лагерей с дневным пребыванием и 61 загородный лагерь.