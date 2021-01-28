Хабаровск, , 05:58 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 293 (днём ранее — 291) новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 309 человек, скончались ещё три пациента (накануне — два), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего числа в Хабаровске выявили 153 носителя, в Советско-Гаванском районе — 47, в Нанайском районе — 28, в Комсомольске-на-Амуре — 21.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 2577 коек, свободны — 1141. Всего получают лечение 3568 человек. 20 пациентов в тяжёлом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

На 28 января в Хабаровском крае выдано 43 370 положительных тестов на коронавирус, излечились 39 556 человек, не справились с болезнью 246 пациентов.

Вакцинация в регионе продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в Центре здоровья краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» предлагают бесплатную оздоровительную программу для пациентов, которые переболели COVID-19.