Новосибирск, , 05:37 — REGNUM В новосибирской области в 2021 году за счёт дополнительного финансирования из аварийного жилья планируется расселить почти 1300 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Уточняется, что расселение будет проходить в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, к концу декабря 2020 года в Новосибирской области было расселено 1778 человек, что составляет 142% от плана.

В течение 2021 года необходимо расселить 23,31 тыс. кв. м аварийной площади, в которой проживают 1290 человек. В общей сложности на эти цели запланировано получение федеральных средств в размере 726,5 млн рублей, 485 млн рублей из которых будут направлены дополнительно.