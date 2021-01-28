Омск, 28 января 2021, 05:35 — REGNUM Книга о блокадном Ленинграде вышла в Омске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
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Сборник «Дом детства моего» издали на средства гранта президента России «Центр «Серебряный возраст», субсидии минрегионполитики Омской области и средства волонтёров.
Сборник представили в администрации Советского округа Омска в рамках памятных мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда.
По словам главного редактора и составителя книги Ирины Гладковой, в подготовке сборника приняли участие 24 муниципальных района Омской области.
В книгу вошли уникальные материалы, в том числе фотографии, документы, личные свидетельства бывших воспитанников детдомов и интернатов, для которых Омская область стала второй Родиной. В том числе включены в сборник личные воспоминания детей-сирот, эвакуированных в Омскую область из блокадного Ленинграда.
Сейчас ведётся сбор материалов для издания следующего тома сборника.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 27 января прошёл митинг, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
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