Омск, , 05:35 — REGNUM Книга о блокадном Ленинграде вышла в Омске, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

В Омске издали книгу о блокадном Ленинграде Пресс-центр администрации города Омска

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Сборник «Дом детства моего» издали на средства гранта президента России «Центр «Серебряный возраст», субсидии минрегионполитики Омской области и средства волонтёров.

Сборник представили в администрации Советского округа Омска в рамках памятных мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда.

По словам главного редактора и составителя книги Ирины Гладковой, в подготовке сборника приняли участие 24 муниципальных района Омской области.

В книгу вошли уникальные материалы, в том числе фотографии, документы, личные свидетельства бывших воспитанников детдомов и интернатов, для которых Омская область стала второй Родиной. В том числе включены в сборник личные воспоминания детей-сирот, эвакуированных в Омскую область из блокадного Ленинграда.

Сейчас ведётся сбор материалов для издания следующего тома сборника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 27 января прошёл митинг, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

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