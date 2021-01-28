Ухань, Китай, , 05:33 — REGNUM Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса, завершает свой карантин в одном из местных отелей. Об этом 28 января сообщил телеканал CGTN.

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По словам одного из экспертов, группа провела две недели во взаимодействии с китайскими коллегами. Готовясь к предстоящей полевой работе, эксперты ВОЗ тесно взаимодействовали с китайскими учёными в режиме телеконференций.

Ранее ИА REGNUM сообщала, что 13 исследователей прибыли в китайский Ухань 14 января, еще двое задержались с прибытием в связи с положительным результатом теста на антитела к коронавирусу.

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