Биробиджан, , 05:33 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 17 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 18). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 4139 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За всё время в ЕАО излечился от COVID-19 3701 житель. Смертельных случаев пациентов с коронавирусом за последние 24 часа не зафиксировано. Всего в регионе скончались 104 пациента, у которых лабораторно было подтверждено заражение SARS-CoV-2.

В стационарах лечатся от COVID-19 28 человек. Коечный фонд в госпиталях заполнен на 11,6%. Ещё 306 носителей коронавируса проходят лечение на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономной области приняли решение сократить коечный фонд в ковидных стационарах, несмотря на рост числа выявляемых ежесуточно новых носителей коронавируса.