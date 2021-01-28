Новосибирск, , 05:22 — REGNUM В ходе онлайн-консультации врач может объяснить пациенту тактику лечения, дать рекомендации и при необходимости оформит вызов врача на дом. Об этом рассказала врач-терапевт новосибирской городской клинической поликлиники №20 Светлана Кононова, рассказывая о принципе работы телемедицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что в Новосибирской области участковая служба с начала 2021 года ежедневно проводит онлайн-приём пациентов с респираторными заболеваниями и коронавирусом с помощью телемедицины. В пилотном проекте участвуют три новосибирские поликлиники.

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«Приём длится порядка 30 минут. За это время можно дистанционно оценить внешний вид и состояние пациента, дать необходимые рекомендации. В ходе онлайн-консультации врач может объяснить тактику лечения, даст рекомендации по обследованию, при необходимости оформит вызов врача на дом, если требуется неотложная терапия — вызов скорой помощи, — уточнила Кононова. — В режиме телемедицины возможны консультации, например, если на фоне проводимого фоне лечения пациент не видит улучшения и начинает волноваться, переживать».

Для получения онлайн-консультации новосибирцам достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале reg.nso.ru, а затем выбрать дежурного врача и удобное время. В личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом. У врача есть доступ к электронной карточке пациента.