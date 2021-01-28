Хабаровск, , 05:18 — REGNUM В Хабаровском крае 27 января прошла патриотическая акция «Дорога жизни»: активисты проехали от села Таёжное до Хабаровска на автомобилях «Урал», заезжая по пути в детские сады и школы. Они рассказывали о событиях тех дней и подвиге ленинградцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Непокорённые: День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Читайте также: В Магаданской области живут 11 «блокадников»

«Дорога жизни» прошла через шесть населённых пунктов. В каждом из них юные патриоты собирали цветы для единого букета, который затем торжественно возложили на мемориале Вечного огня в Хабаровске.

Организаторами перехода выступили Восточный военный округ, местное отделение Юнармии и администрация Хабаровского района.

В школах по всему краю прошли уроки мужества. Школьникам дали попробовать испеченный приближенно к блокадному хлеб. Всего в патриотической акции «Дорога жизни» приняли участие девять школ и детских садов.

Память погибших во время блокады ленинградцев хабаровчане почтили минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 27 января прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.