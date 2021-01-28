Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирской области участковая служба ежедневно проводит онлайн-приём пациентов с респираторными заболеваниями с помощью телемедицины. В пилотном проекте участвуют три поликлиники Новосибирска, которые дежурят поочередно. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Телемедицина — это международная практика. Если пациент болеет коронавирусом, то нуждается в постоянном наблюдении, отслеживании динамики. Сделать это несложно, для этого не нужно постоянно ходить в поликлинику, просто нужно чтобы у пациента и врача был компьютер с веб-камерой или смартфон», — отметил главный врач поликлиники № 20 (один из участников пилотного проекта) Игорь Воробьев.

Записаться на дистанционный приём можно через портал единой регистратуры.

Отметим, что онлайн-консультации по вопросам коронавируса стали доступны для новосибирцев с начала 2021 года. Согласно официальным данным, за первые четыре недели работы ими воспользовались 50 пациентов.

Сейчас проект телемедицины в Новосибирской области работает в пилотном режиме и апробируется. В дальнейшем планируется его развивать. Например, разрабатывается механизм удалённой выписки рецепта.