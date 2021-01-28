Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 479 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Сутками ранее в Южной Корее выявили более 500 зараженных. Эксперты центра связывают рост заболеваемости с новыми очагами распространения инфекции в частных школах и религиозных группах.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 76 926. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1386 человек.