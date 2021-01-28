Москва, , 04:26 — REGNUM Простым способом избавления от звонков с рекламой кредитов станет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить абонента из рекламной рассылки. Об этом сообщила представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка России Анна Подковкина в интервью радио Sputnik.

По её словам, банки прибегают к звонкам тем клиентам, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве заёмщиков. Отказаться от их услуг можно как в устной, так и в письменной форме, отозвав согласие на обработку персональных данных.

«Также потребитель может обратиться в ЦБ, и дальше мы узнаем у банка причину продолжения таких звонков», — сказала Подковкина.

Ранее в Банке России назвали пять признаков, по которым можно распознать звонок телефонного мошенника.

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