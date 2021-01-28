Якутск, , 04:13 — REGNUM В Якутии в 2021 году построят 16 школ, 20 детских садов в 19 районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Кравцов рассказал о «беспрецедентном» строительстве школ в ближайшие годы

«Наши дети не должны заниматься, а педагоги работать в аварийных, холодных и тесных зданиях. Работа в этом направлении не останавливается. В 2020 году, несмотря на все трудности, сдано в эксплуатацию десять новых школ и девять детских садов», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Также он добавил, что был завершён проект по строительству объектов образования и культуры в Якутске. Благодаря этому город получил четыре современные новые школы, пять детских садов и три учреждения культуры.

В этом году планируется сдать учебный корпус с интернатом Малой академии наук в Октёмцах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года в России запускается беспрецедентный проект по строительству школ. Об этом 27 января заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации.