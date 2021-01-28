Гуйян, Китай, , 03:54 — REGNUM Покрытие лесами провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая превысило 60%, сообщили в местном бюро лесничества, передает 27 января агентство Синьхуа.

Объем лесного фонда провинции достиг 570 млн кубометров. В рамках местных усилий по озеленению было высажено около 1,99 млн га деревьев в период с 2016 по 2020 годы. В прошлом году общий объем производства в лесной сфере региона достиг 337,8 млрд юаней (около $52 млн).

На конец 2020 года общая площадь природных заповедников Гуйчжоу достигла 1,99 млн га или 11% от общей площади территории провинции.