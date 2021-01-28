Магадан, Магаданская область, 28 января 2021, 03:57 — REGNUM В Магаданской области 27 января прошли памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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«Волонтёры Победы» раздавали на улицах информационные листовки о прорыве блокады Ленинграда. В школах прошли уроки мужества, а также Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб».
Волонтёры и участники «Боевого братства» навестили живущих в Магадане пятерых «блокадников»: Владимира Александровича Захарова, Жанну Григорьевну Крамаренко, Ирину Васильевну Платонову, Людмилу Александровну Смирнову, Алевтину Сергеевну Соловьеву.
Всего на Колыме живёт 11 человек, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Как сообщало ИА REGNUM, большой артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прозвучал в Санкт-Петербурге. Салют сопровождался красочным фейерверком, который был виден даже из удаленных от центра районов города на Неве.