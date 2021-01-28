Гавана, , 03:40 — REGNUM На Кубе за январь 2021 года скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 58 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Ведомство добавляет, что также в январе был поставлен рекорд по числу выявленных носителей коронавируса нового типа за одни сутки — 825 человек.

«Наблюдается серьезный рост случаев распространения во всех провинциях и муниципалитетах страны, поэтому процедуры и меры по борьбе с пандемией были приведены в соответствие с ситуацией», — добавил главный эпидемиолог министерства Франсиско Дюран.

По последним данным, на Кубе выявлено 23 439 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 18 325 пациентов, еще 204 с болезнью не справились и скончались.