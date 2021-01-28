Тегеран, , 09:15 — REGNUM 27 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки коронавирусной инфекция COVID-19 унесла жизни 91 человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Лари отметила, что 91 человек скончался в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 57 651 человека.

Говоря о текущей ситуации с пандемией э в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6608 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 695 человек госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 392 314 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 183 463 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь заявила, что 4024 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 100 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 100 000 человек погибли.