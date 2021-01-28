Ла-Пас, 28 января 2021, 02:16 — REGNUM Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступит в Боливию 28 января, 27 января сообщается на сайте боливийского министерства иностранных дел.
Отмечается, что препарат доставят из аргентинской столицы Буэнос-Айрес, куда Россия отправила самолет.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что Африканский союз рассматривает вопрос закупки вакцины «Спутник V».
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