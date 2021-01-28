Осло, , 01:44 — REGNUM Решение закрыть границы для иностранцев с 29 января приняли власти Норвегии, 27 января сообщает Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на заявление премьер-министры страны Эрны Сульберг.

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Исключение будет сделано только для тех, у кого будут веские основания для въезда. Указанный режим будет действовать 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Der Spiegel распространило информацию о том, что немецкие власти планируют запретить въезд из ряда стран, в которых выявлены множественные случаи заражения новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2.

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