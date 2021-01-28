Буэнос-Айрес, , 01:22 — REGNUM Власти Аргентины ввели ограничения на количество авиаперелетов с Бразилией, США, Евросоюзом и Мексикой из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Telam.

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Согласно решению, количество авиарейсов с США, ЕС и Мексикой будет снижено на 30% от текущего, с Бразилией — на 50%. Меры вступят в силу с 1 февраля. Отмечается, что новые ограничения являются дополнением к уже действующей отмене авиасообщения с Великобританией, введенной из-за обнаружения нового штамма COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Аргентине подтвердили 1 885 210 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране скончались 47 253 человека.