Нижний Новгород, , 01:20 — REGNUM Пожилая женщина из Нижнего Новгорода просит неравнодушных людей о помощи. На ее попечении находятся 30 кошек и шесть собак. Часть питомцев уже нашли новый дом, часть остаются у пенсионерки. У нее диагностирован рак на последней стадии. Об этом пишут нижегородские СМИ 27 января.

В социальных сетях сообщают, что в доме у умирающей нижегородки находились 60 кошек. Она подобрала их на улице, вылечила и приютила. Половина из них уже нашли хозяев. Женщина просит пристроить оставшихся питомцев.

«Тамаре Федоровне 70 лет. Диагноз ей поставили в конце декабря, 28 января женщину кладут на плановую операцию. Никто не дает прогнозов и гарантий на будущее. Точнее, прогнозы врачей плохие», — пишет «НИА Нижний Новгород».

Как сообщает группа «Усатые-полосатые» в социальной сети «ВКонтакте» большинство животных здоровы, «всех спасенных животных Тамара Федоровна стерилизовала, кастрировала, лечила, насколько хватало средств».

»Она живет в двух комнатах, а третья комната отдана подобранным, вылеченным, обработанным и стерилизованным кошкам и котам. Не надо осуждать, не надо ужасаться. Для каждого в этом мире понятие «норма» разное. Кто-то просто физически не может пойти мимо умирающего котенка», — написала в социальной сети нижегородка Юлия Кунашкевич.