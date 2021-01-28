Скопье, , 01:17 — REGNUM Специалисты Северной Македонии выявили первый в стране случай заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 из Великобритании, заявил глава республиканского минздрава Венко Филипче 27 января в ходе брифинга.

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Такой разновидностью вируса был инфицирован 46-летний житель республики, который выздоровел еще в конце декабря. Филипче отметил, что мужчина не выезжал за рубеж и это значит, что «британский» штамм SARS-CoV-2 мог распространиться среди других жителей Северной Македонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании зарегистрирован на территории уже в 70 государств.

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