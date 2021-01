Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Опубликован февральский список бесплатных игр подписочного сервиса PlayStation Plus. Об этом 27 января сообщил официальный блог PlayStation.

В феврале 2021 года пользователи платформы получат доступ к таким играм, как Control, Destruction AllStars и Concrete Genie. Стоит отметить, что в случае Control речь идёт об игре в версии Ultimate Edition.

Напомним, в январе 2021 года подписчики PlayStation Plus могут бесплатно скачать игры Shadow of the Tomb Raider, Greedfall и Maneater. Релиз однопользовательской и кооперативной Shadow of the Tomb Raider состоялся 12 сентября 2018 года, GreedFall вышла 10 сентября 2019-го. Maneater представляет собой экшн-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера), в ней игрокам предлагается выступить в роли эволюционирующей акулы-хищника.

