Лима, , 09:33 — REGNUM Из-за второй волны COVID-19 власти Перу закрыли на строгий карантин столицу и еще девять регионов. Об этом 27 января сообщает REUTERS.

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Временный президент Перу Франсиско Сагасти объявил жёсткий карантин в столице и еще девяти регионах, так как эксперты выявили быстрый рост новых случаев COVID-19.

Сагаси сказал, что новые ограничения будут действовать до 14 февраля. Они включают в себя требование работать из дома, закрытие всех магазинов второстепенной важности и приостановление межрегиональных и интернациональных перелетов. А так же распространение запрета на авиарейсы из Европы и Бразилии, чтобы пресечь распространение новых, более заразных штаммов COVID-19.

За последние 24 часа в Перу было выявлено 4444 новых случаев заражения COVID-19, общее число выявленных случаев инфицирования в стране — 1 107 239.