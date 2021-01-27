Белвью, США, , 23:29 — REGNUM Компания Valve подала заявку на патент, в котором предлагается идея внедрения функций дополненной реальности в обычные ПК-игры. Об этом 27 января сообщил портал Game Rant.

Патент называется «Система дополненной реальности (AR) для обеспечения AR в видеоиграх». Идея заключается в том, что, технология может быть использована для добавления элементов онлайн-игр в однопользовательские игры, получения больших впечатлений от просмотра киберспортивных турниров, «смешивания игровых миров» или «телепортацию через AR-объекты». Система подразумевает наличие отдельного «центрального хранилища данных для AR-контента».

Напомним, в июне 2019 года Valve выпустила в продажу VR-гарнитуру Valve Index. Многие эксперты считают этот шлем виртуальной реальности лучшим в премиум сегменте подобных устройств.

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