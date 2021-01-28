Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Женщины-солдаты США могут распустить волосы и нанести лак на ногти согласно новым правилам. И тем не менее мужчины должны брить голову, как и прежде. Об этом 27 января пишет FOX95.

Армия США ослабляет ограничения на внешний вид из-за того, что многие женщины высказывали недовольство. Изменения, которые также позволят носить серьги, учитывают интересы женщин разных национальностей и дают им возможность использовать более естественные для их волос аксессуары.

«Это история не о женщинах и не о мужчинах, — сказал Майкл Гринстон, старший офицер в армии США. — Это история о том, что армия должна двигаться вперед и быть более разнообразной и принимающей командой».

Еще одно нововведение, отвечающее современной ситуации, гласит, что солдаты теперь будут автоматически получать черные маски для лица. Разрешается носить маски и камуфляжной расцветки, но покупать их нужно самим.