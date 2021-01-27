Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Менеджер Xbox Джейсон Рональд заявил, что компания считает приоритетной задачу по решению проблем консоли Xbox Series X, связанных с видеозахватом и работой функцией кнопки «Поделиться». Об этом 27 января сообщил портал GamesRadar.

Рональд ответил в Twitter на соответствующий вопрос подписчика. Он не смог подробно рассказать о том, что уже сделали разработчики, однако отметил, что команда проекта будет стараться решить эти проблемы в первую очередь.

Ранее многие владельцы Xbox Series X сообщили в сети, что при нажатии кнопки «Поделиться», которая предназначена для мгновенной записи видео и автоматической загрузки роликов, серьёзно падает производительность консоли. Стоит отметить, что недавно команда Xbox достаточно оперативно исправила проблему с уровнем чёрного цвета при воспроизведений дисков 4K-видео с Blu-ray.

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