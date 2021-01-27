27 января 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 23:37 — REGNUM Ярким завершением празднования 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады стал праздничный артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости. Вместе с залпами салюта в небо были запущены красочные фейерверочные изделия.

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Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Салют и фейерверк организовали и провели расчеты Михайловской военной артиллерийской академии. Салют состоял из 30 артиллерийских залпов, которые выполнили 85-мм дивизионные пушки Д-44, разработанные в 1944 году и принятые на вооружение Советской армии уже после войны, в 1946 году. Огонь холостыми зарядами одновременно вели 12 орудий.

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Горожане смотрят праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM Горожане смотрят праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Каждый из 30 залпов был именным. Первый посвящался 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, другие залпы были даны в честь жителей блокадного Ленинграда и полководцев Ленинградского фронта.

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

В это же время расчеты 12 фейерверочных установок выпустили в небо полторы тысячи фейерверочных изделий «Рубин», «Мальва» и других типов. Купола салюта раскрывались на высоте 500 метров и в диаметре превышали 300 метров.

Праздничный фейрверк в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев после салюта поблагодарили военнослужащих Михайловской военной артиллерийской академии за мастерство и слаженность действий и поздравил их с Днем воинской славы.

Заженные Ростральные колонны в честь 77-ой годовщины снятия блокады Ленинграда © ИА REGNUM

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