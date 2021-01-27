Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Подтвердилась информация о том, что в будущей видеоигре LEGO Star Wars: The Skywalker Saga появится необычный персонаж. Об этом 27 января сообщил портал Game Rant.

Стало известно, что геймеры смогут увидеть в игре конструктора дроидов Бабу Фрика, который перепрограммировал C-3PO в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Отмечается, что этот персонаж будет играть важную роль. Ведущий дизайнер игры Дон МакДиармид сказал, что разработчики считают Бабу Фрика «возможно, одной из самых милых вещей», которые они видели в своей жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что изданием всех будущих видеоигр по франшизе «Звёздные войны» будет заниматься недавно созданная компания Lucasfilm Games. Разработкой LEGO Star Wars: The Skywalker Saga занимается студия Traveller's Tales.

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