Архангельск, 27 января 2021, 22:20 — REGNUM В центре Архангельска сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтеры рассказывали о памятной дате, предлагали подписать открытки ныне живущим свидетелям тех дней и раздавали по 125 грамм хлеба — суточной норме жителя осажденного города.
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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, одной из участниц акции стала ветеран Галина Бирюзова. Она родилась в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось три года.
Подобные акции состоялись и в районах Архангельской области.