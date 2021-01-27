Архангельск, , 22:20 — REGNUM В центре Архангельска сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, волонтеры рассказывали о памятной дате, предлагали подписать открытки ныне живущим свидетелям тех дней и раздавали по 125 грамм хлеба — суточной норме жителя осажденного города.

Галина Бирюзова ГАУ «Патриот»

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, одной из участниц акции стала ветеран Галина Бирюзова. Она родилась в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, ей исполнилось три года.

Галина Бирюзова ГАУ «Патриот»

«Мы с сестрой сначала не поняли, почему так странно стали вести себя взрослые: они были обеспокоены, исчезли радость, веселье, улыбки. О том, что такое война, узнали лишь после первых бомбежек, а бомбили нас сильно. Помню, как мама уходила из дома, залезала на крыши домов и вместе с другими женщинами собирала фугаски. До сих пор помню и страшное ощущение голода… Мне 83 года, и до сих пор, когда иду в магазин, обязательно покупаю что-то про запас», — рассказала она.

Подобные акции состоялись и в районах Архангельской области.