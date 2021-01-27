Париж, , 21:34 — REGNUM Ubisoft назвала дату релиза обновления The Division 2, которое улучшит графику в игре на консолях нового поколения. Об этом 27 января менеджер сообщества Ubisoft Йохан Линдхольм сообщил в Twitter.

Обновление 12.1 выйдет 2 февраля 2021 года, оно, в частности, добавит в The Division 2 поддержку разрешения 4K и частоты 60 FPS (кадров в секунду). Одновременно с его релизом в игре начнётся кроссовер (пересечение сюжетов) с Resident Evil, посвящёный празднованию 25-летия франшизы.

https://twitter.com/LtBuzzLitebeer/status/1354174685592879104

Напомним, в рамках этого кроссовера игроки The Division 2 получат возможность разблокировать скины (образы персонажей) и оружие из Resident Evil. Ивент (внутриигровое событие) будет длиться на протяжении двух недель.

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