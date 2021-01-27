София, , 21:28 — REGNUM Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заразилась коронавирусной инфекцией, сообщила 27 января президентская пресс-служба.

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Отмечается, что вице-президент пребывает в хорошем состоянии, пока у неё наблюдаются лишь лёгкие симптомы заболевания.

В пресс-службе сообщили, что президент Болгарии Румен Радев в последний раз контактировал с Илияной Йотовой 20 января. Он также сдал тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.