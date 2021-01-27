Лондон, , 21:20 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 25 308 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 3 715 054 человек. Такие данные обнародовало 27 января правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 1725 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 101 887.

Напомним, ранее сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса за последнюю неделю распространился на территории ещё десяти стран и охватил в общей сложности уже 70 государств.