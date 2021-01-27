Сараево, , 22:04 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 22 человека скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 27 января.

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Заражение было подтверждено у 192 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 125 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 120 864 случая заражения коронавирусом и 4643 смертельных случая.

Напомним, что раннее 26 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев.