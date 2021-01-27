Москва, , 20:59 — REGNUM Среди клириков и монашествующих Русской православной церкви в общей сложности 3915 человек перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 27 января в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Казанском Кафедральном Соборе, Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 3915 клириков и монашествующих Русской православной церкви. В том числе 372 клирика приходов Москвы, 2660 клириков епархий России и 883 клирика и насельника ставропигий», — сообщается в Telegram-канале рабочей группы.

Отмечается также, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 144 случая смерти от COVID-19 среди клириков Москвы и епархий, клириков и насельников ставропигий.

«Из 144 почивших — 14 клириков приходов Москвы, 106 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий», — говорится в сообщении.

По данным рабочей группы, в настоящее время по всей стране продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 360 клириков и монашествующих Русской православной церкви.