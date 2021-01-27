Юннань, , 20:57 — REGNUM В ближайшие годы юго-западная китайская провинция Юннань превратится в производственную базу страны по выработке электроэнергии из экологически чистых источников. Об этом 27 января сообщает Синьхуа со ссылкой на заявления, сделанные на пресс-конференции заместителем главы провинциального комитета по делам развития и реформ Чжоу Миньсинем.

Уже к 2025 году совокупная энергомощность в Юннане превысит 130 млн кВт, при этом доля чистой энергии в ней составит 86%. Основу составят гидроэнергетические проекты на реках Цзиньшацзян и Ланьцанцзян (Меконг). Около 8 млн кВт от общего объема электроэнергии будет выработано с помощью проекта в сфере ветроэнергетики.