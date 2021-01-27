Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Пользователь форума Reddit, известный под ником Swifter1243, представил сообществу свою модификацию, которая позволяет играть в Beat Sabre в игре Minecraft. Публикацию он разместил 26 января на сайте платформы.

Разработчик отметил, что пока не завершил работу над дополнением. Он опубликовал ролик, в котором продемонстрировал игровой процесс: геймеру предлагается отбивать разноцветные блоки двумя «палками». Swifter1243 сообщил, что для создания модификации он использовал другое дополнение — Vivecraft, которое позволяет играть в Minecraft, используя гарнитуру виртуальной реальности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft прекратит поддержку версии Minecraft, в которой реализована технология дополненной реальности. Компания закроет проект Minecraft Earth 30 июня 2021 года.

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