Рим, , 20:53 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу в Италии должен сформироваться к сентябрю — октябрю 2021 года, с таким заявлением выступила в среду, 27 января, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

Пандемия коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Если план вакцинации будет выполняться, именно в эти месяцы будет достигнут необходимый уровень в 70%, отметила она.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 27 января, в Италии умерли 86 889 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 467 (днем ранее — на 541). Число подтвержденных носителей выросло на 15 204 (днем ранее — на 10 593). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 501 147 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 477 979 человек — на 4448 меньше, чем днем ранее. 26 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 72 784 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 243 022.