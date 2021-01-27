Подгорица, , 21:46 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1818 проведённых ПЦР-тестов, выявили 563 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 27 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 82 года, а самому младшему 51 год.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 59 825, а количество скончавшихся составляет 783 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 26 января в Черногории было подтверждено 565 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 7 смертельных случаев.