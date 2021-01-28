Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Президент США Джо Байден отметил Международный день памяти жертв Холокоста и сделал заявление, в котором осудил распространение антисемитизма в современной Америке. Об этом 27 января сообщает Cleveland Jewish News.

Джозеф Байден Gage Skidmore

«Мы должны передать историю Холокоста нашим детям и правнукам, чтобы она никогда не повторилась. Так мы сможем избежать повторения геноцида. Помять о жертвах и героях сегодня особенно важна, потому что голоса сторонников Холокоста звучат все громче в нашем обществе. Но факты неоспоримы, так что каждый из нас обязан противостоять антисемитизму и другим формам нетерпимости», — написал Байден.

Напомним, что администрация президента Байдена пообещала увеличить финансирование борьбы с внутренним экстремизмом.