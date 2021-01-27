Белград, , 21:32 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 443 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 164 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 27 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 389 045, а количество смертельных случаев выросло до 3944 человека.

Согласно данным Financial Times, Сербия занимает второе место в Европе и седьмое место в мире по количеству привитых от коронавируса на 100 человек. Согласно этому критерию, за Сербией следуют Израиль, ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США и Пуэрто-Рико.