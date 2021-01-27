27 января 2021 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 21:05 — REGNUM В Петербурге одним из центральных мероприятий празднования 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда стала молодежная акция памяти «900 дней и ночей», организованная во дворе Государственной академической капеллы.

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Буханка хлеба на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция памяти «900 дней и ночей» в парадном дворе Государственной академической капеллы Дарья Драй © ИА REGNUM

Здесь с помощью масштабных декораций, фотографий и кинохроники, световых инсталляций и звукового оформления на пяти тематических площадках была воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда.

Акция памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Плакаты военных лет на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM Акция памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция памяти «900 дней и ночей» в парадном дворе Государственной академической капеллы Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка фотографий военных лет на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе акции с наступлением темноты на фасаде здания Капеллы демонстрировались кадры хроники военных лет, сопровождавшиеся звуками воздушной тревоги, вражеских бомбардировок и обстрелов, ударами блокадного метронома, голосами ленинградского радио, песнями военных лет.

Акция памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Стопки на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация боеприпасов военных лет на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрация боеприпасов военных лет на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители увидели созданную современными технологиями летопись трагических дней блокады, жестоких боёв за Ленинград и радости ленинградцев, доживших до дня полного освобождения от блокады.

Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM Зрители светозвукового представления Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители светозвукового представления Дарья Драй © ИА REGNUM

Светозвуковое представление на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Молодые ребята из Центра городских волонтеров Петербурга создали декорации, военные арт-объекты и подготовили светозвуковое представление. Их сверстники — реконструкторы клуба «Хоругвь», участники общероссийского общественного объединения «Росрекон» — рассказывали зрителям о войне и демонстрировали предметы быта ленинградцев и оружие Великой Отечественной войны.

Акция памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация оружия военных лет на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Поисковики Центра патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец» поведали о поисковой работе, в результате которой только в прошлом году под Петербургом были найдены останки нескольких сотен защитников Ленинграда. О работе медиков в военное время рассказывали студенты Военно-медицинской академии.

Участники акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM Пожилая женщина на акции памяти «900 дней и ночей» Дарья Драй © ИА REGNUM

В организации акции «900 дней и ночей» приняли участие Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Западный военный округ, Региональная общественная организация «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор», Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодёжи «Дзержинец», военно-исторический клуб «Хоругвь», ОПМК «Перспектива» Центрального района Санкт-Петербурга, компания StagePro.

Украшение города ко Дню снятия Блокады Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция «Свеча памяти» у Аничкова дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция состоялась при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Добавим, что вечером во дворе Аничкова дворца проходила традиционная для Петербурга акция «Свеча памяти». Ее участники зажигали свечи в память о жертвах блокады Ленинграда, затем возложили цветы к памятному знаку «Блокадная прорубь» на Фонтанке.

Красные гвоздики на льду реки Фонтанки у памятного знака «Блокадная прорубь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку «Блокадная прорубь» Дарья Драй © ИА REGNUM Участники акции Свеча памяти возлагают цветы памятному знаку «Блокадная прорубь» Дарья Драй © ИА REGNUM

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