Челябинск, , 20:25 — REGNUM В Челябинской области сотрудники Росгвардии провели мероприятия к 77-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, в Центральной городской библиотеке Южноуральска они посетили книжную выставку. Директор учреждения Наталья Лаврова провела для них исторический экскурс, показала документальный фильм о жизни блокадного Ленинграда. По окончании просмотра сотрудники вневедомственной охраны обсудили увиденное и сделали соответствующие выводы о героическом подвиге горожан. Мероприятие завершилось минутой молчания.

Подобное мероприятие было проведено и в Варне. Там сотрудники Росгвардии посетили выставку книг из фонда местной библиотеки по теме блокадного Ленинграда. В Каслях представитель структуры провел «Урок мужества» в старших классах школы №27. Аналогичный урок был проведён в школе №2 Карабаша.