Париж, , 20:13 — REGNUM Игроки Assassin's Creed Valhalla стали приносить своих персонажей в жертву. Об этом 27 января сообщил портал Eurogamer.

Таким образом они пытаются помочь тем геймерам, которые хотят получить достижение Hall of the Slain («Зал убитых»), доступное через платформу Ubisoft Connect. Причина появления челленджа заключается в том, что в Assassin's Creed Valhalla существует проблема с квестом, в рамках которого геймерам предлагается отомстить за десять других игроков.

В Ubisoft отметили, что этот квест очень трудно найти, геймеры в свою очередь считают, что в этом случае имеет место какая-то ошибка в работе механик игры. В результате сообщество Assassin's Creed Valhalla выбрало место, в котором предложило погибать игрокам ради того, чтобы другие могли получить внутриигровые опыт и валюту.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры нашли в Assassin's Creed Valhalla секретный лук. Для того, чтобы получить оружие, нужно найти груду комней на севере карты, нанести по ней несколько ударов, сохранить игру и впоследствии загрузить её три раза. После этого лук появится в инвентаре.

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