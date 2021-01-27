Элиста, , 20:13 — REGNUM В муниципальных образованиях Республики Калмыкия состоялась акция «Блокадный хлеб», приуроченная 77-летию освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В преддверии памятной даты в образовательных учреждениях состоялись классные часы и прошли уроки мужества. В Национальной библиотеке имени Амур-Санана в онлайн-режиме был проведён час памяти «Юные ленинградцы».

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Заместитель главы администрации Элисты Галина Васькина поздравила ветерана, пережившего блокаду города-героя, Эдуарда Алексеевича Регунова. Ему был вручён приветственный адрес главы горадминистрации и подарок.

«Этой победой мы, прежде всего, обязаны Героям, имена которых навечно остались в летописи. Низкий Вам поклон за Ваш подвиг, за Ваши стойкость и несгибаемость духа! Вечная слава всем, кто сражался за Родину», — говорится в поздравлении главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова.

Акция «Блокадный хлеб» состоялась и в малых населённых пунктах. Так, жителям села Джалыково выдали символические кусочки хлеба весом 125 граммов в память о подвиге Ленинграда.