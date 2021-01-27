Москва, , 20:10 — REGNUM В среду, 27 января, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» жестко раскритиковала доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова и уточнила, что он «выбрал не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ».

По мнению Валентины Матвиенко, министр слишком увлекается международными исследованиями качества образования в РФ. Кроме того, её настораживает порой весьма «технократический подход».

«Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня, — подчеркнула спикер Совета Федерации, — Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты».

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«В первую очередь стоит отметить, что реализация национального проекта «Образование» просто невозможна без так называемого технократического подхода. Сегодня одним из условий жизнеспособности любой сферы жизни является переход в экосистему. Жить, общаться, учиться, развиваться — все в едином пространстве. Если говорить о данном нацпроекте, то речь идет о создании подобной «платформы» сопровождения учащихся. Она позволит выстроить треки развития школьников от самоопределения и профориентации до воспитательного компонента. И сегодня в рамках нацпроекта Министерство просвещения РФ в партнерстве с РДШ и Mail.ru Group создает такую бесшовную экосистему. Это важный эффективный инструмент работы с современными детьми, который нам очень необходим. — поделилась своим мнением исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, — Если говорить о ставке советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, то данная должность просто необходима в воспитательном процессе. Эта позиция призвана в первую очередь восполнить дефицит неподдельного внимания к детям, к их социализации в общественной жизни и коммуникации с окружающим миром. И у сегодняшних педагогов просто не хватает на это времени. Многие даже не владеют языком, на котором говорят современные дети. А без этого взаимопонимания не выйдет. Последствия этого мы сегодня наблюдаем, увы».

«Теперь про нашу отечественную систему образования. Да, безусловно, она была лучшей в мире, но жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии. Большинство эффективных систем, в том числе по профориентации, как, например, в Германии, Франции, Японии и Финляндии, предполагает комплексную работу с интересами школьников их активностями. И это не только образовательные модули, тесты и встречи с успешными профессионалами. Это и работа с окружением, и совместная проектная деятельность и, например, мониторинг детских хобби и увлечений, в которых в том числе формируются базовые ценности у ребят», — подчеркнула Ирина Плещева.